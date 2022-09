Federer-Abschied mit Nadal? Ewige Rivalen in Freundschaft vereint

Die beiden beherrschen seit fast 20 Jahren die Tennis-Szene. Im M├Ąrz 2004 standen sie sich erstmals gegen├╝ber, damals siegte (noch ├╝berraschend) Nadal in zwei S├Ątzen, insgesamt waren sie 40 Mal Kontrahenten, wobei der Ballermann aus Mallorca 24 Mal als Sieger vom Court marschierte. In neun Grand-Slam-Finali schnapsten sich die beiden Legenden die Titel aus, dazu gab es etliche Showk├Ąmpfe, zumeist f├╝r einen guten Zweck. Und Rekorde. Das Duell in Kapstadt lockte 2020 insgesamt 51.954 Zusehern an. Dass Federer siegte, ist eigentlich wurscht.