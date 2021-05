6:0, 6:0 im Rom-Finale: Tennis-Jungstar Swiatek demütigt Gegnerin

Mit einem erstaunlichen 6:0, 6:0 hat sich French-Open-Siegerin Iga Swiatek in Rom ihren ersten WTA-Titel der 1000er Kategorie gesichert. In nur 46 Minuten deklassierte die 19 Jahre alte polnische Tennisspielerin am Sonntag im Endspiel des hochklassig besetzten Sandplatz-Turniers die frühere US-Open-Finalistin Karolina Pliskova aus Tschechien.