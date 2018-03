Nach seiner Viertelfinal-Niederlage in Acapulco gegen den späteren Champion Juan Martin Del Potro ist Dominic Thiem weiter Sechster in der am Montag erschienenen Tennis-Weltrangliste. Im Race fiel der 24-jährige Niederösterreicher allerdings vom siebenten auf den zwölften Platz zurück. Del Potro, der Anderson überholte und nun Achter ist, sorgte für die einzige Änderung in den Top Ten.

Bei den Damen blieben die Top Ten unverändert, die Rumänin Simona Halep führt weiterhin vor Australian-Open-Siegerin Caroline Wozniacki.