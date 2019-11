Tscheche Tomas Berdych beendet Profi-Karriere

Der ehemalige Wimbledon-Finalist Tomas Berdych beendet seine Karriere. Sein Sohn werde den Entschluss am Samstag bei den ATP Finals in London bekanntgeben, sagte Berdychs Vater Martin am Mittwoch dem Boulevardblatt Blesk. „Es sollte eine Überraschung sein“, twitterte Berdych selber. Der mittlerweile 34 Jahre alte Tscheche erreichte mit Platz vier im Mai 2015 seine höchste Platzierung in der Tennis-Weltrangliste. 2010 stand er im Wimbledon-Endspiel, das er gegen den Spanier Rafael Nadal verlor.

Mit den tschechischen Tennis-Herren gewann Berdych 2012 und 2013 den Daviscup. Zuletzt plagten den Tschechen allerdings nach eigenen Angaben chronische Probleme mit der linken Hüfte. In der Weltrangliste wird er nur noch auf Position 103 geführt.