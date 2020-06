Totalumbau beim ÖTV

Auch das war Clemens Trimmel. Dieser Posten wird aber eingespart. Noch-Präsident Leitgeb will in der Verwaltung sparen und dafür mehr Trainer holen. Künftig sollen die besten Talente in die Südstadt geholt werden.

Für alle vakanten Posten gilt: es wurden bislang nur Gespräche geführt, Einigungen sind noch nicht in Sicht. Deshalb: Bewerbungen an den ÖTV, Eisgrubengasse 2-6/2, 2334 Vösendorf.