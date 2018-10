Thiem zieht ins Viertelfinale des Erste Bank Open ein

Österreichs bester Tennis-Spieler Dominic Thiem hat bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle das Viertelfinale erreicht. Der als Nummer eins gesetzte Thiem besiegte den US-Amerikaner Sam Querrey in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:4.

Im ersten Satz genügte dem Niederösterreicher ein Break gleich im dritten Spiel zum Satzgewinn. Danach haben beide Spieler bei eigenem Service wenig anbrennen lassen. Der zweite Satz verlief ähnlich wie der erste. Erneut ergriff Thiem im dritten Spiel die sich bietende Chance und machte das Break gegen das amerikanische Aufschlag-Ass. Auch sein Gegenüber hatte die Gelegenheit zum Re-Break, nützte sie aber im sechsten Spiel nicht, so dass der Weg für den Lokalmatador ins Viertelfinale frei war.

"Er hat serviert wie eine Rakete, so musste ich bei meinen Aufschlagspielen sehr konzentriert bleiben. Aber ich habe meinen Return verbessert. Dass ich von hinten mehr Punkte gemacht habe, war zu erwarten", sagte Thiem nach dem Match. Der 25-Jährige, der in der ersten Runde gegen den Belgier Ruben Bemelmans noch mit seinem Return haderte, punktete immer wieder von der Grundlinie, an der er eine Klasse besser als sein Kontrahent war.

Viel Freude hatte Thiem während der beiden Sätze mit dem Lichterprogramm. "Das Unterhaltungsprogramm war sehr gut." Gut unterhalten möchte er am Freitag gegen Kei Nishikori: "Da wird es wesentlich mehr Ballwechsel geben."