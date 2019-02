Tennis: Thiem verlor Krimi gegen Schwartzman

Die Erfolgsserie von Dominic Thiem in Buenos Aires ist am Samstagabend gerissen. Österreichs Tennis-Star verlor bei dem mit 673.135 Dollar dotierten Sandplatz-Turnier ein umkämpftes Halbfinale gegen den Argentinier Diego Schwartzman 6:2,4:6,6:7(5) und schneidet damit bei seinem dritten Antreten in Argentiniens Hauptstadt nach 2016 und 2018 erstmals nicht als Turniersieger ab.

Für den 25-jährigen Niederösterreicher war das 19. Karriere-Endspiel zum Greifen nahe, er konnte allerdings im dritten Satz beim Stand von 6:5 einen Matchball nicht verwerten. Thiem hat damit weiterhin seit St. Petersburg Ende September 2018 kein Finale mehr auf der ATP-Tour erreicht, auf seinen 12. Turniersieg muss er weiter warten. Schwartzman verkürzte im Head-to-Head auf 2:3. Der Argentinier bekommt es im Finale mit dem Italiener Marco Cecchinato zu tun.

Damit kassierte Thiem in seinem zwölften Match in Buenos Aires, wo er in den Jahren 2016 und 2018 triumphiert hatte, erstmals eine Niederlage. Nach dem Auftakt-Out in Doha sowie der Zweitrunden-Niederlage bei den Australian Open war es für den ÖTV-Spieler, der das Davis-Cup-Duell mit Chile krankheitsbedingt verpasst hatte, aber das beste Abschneiden in dieser Saison.