Thiem nach Sieg über Zverev im French-Open-Halbfinale

Zverev griff sich danach stets auf den Oberschenkel, ließ sich auch bandagieren. Eine Notreaktion, die mit einer Hilflosigkeit, die der 21-Jährige ausgesetzt war, begründet ist. Thiem ließ ihn laufen, konterte ihn immer wieder sehenswert aus, hatte auch gelegentlich ein bisschen Glück, als etliche Bälle auf der Linie landeten. Als er aussichtslos zurückgelegen war, probierte Zverev auch einiges, manches ging auf, das meiste nicht, weil Thiem an diesem Tage einfach zu stark war. Im siebenten Spiel siegte der Weltranglisten-Achte damit zum fünften Mal, in Roland Garros zum zweiten Mal. 2016 hatte er in der dritten Runde gewonnen.

Thiem zog damit als erster Österreicher zum dritten Mal ins Halbfinale der French Open ein. Thomas Muster war dies neben seinem Triumph 1995 nur ein weiteres geglückt (1990).