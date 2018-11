Thiem in Masters-Night-Session gegen Federer

Dominic Thiem wird sein zweites Match in der Gruppe " Lleyton Hewitt" bei den ATP Finals in London gegen Superstar Roger Federer am Dienstag in der Night Session (ab 21.00 Uhr MEZ) bestreiten. Der als Nummer 6 gesetzte Niederösterreicher spielt zum insgesamt vierten Mal gegen den 20-fachen Major-Sieger aus der Schweiz und führt im Head-to-Head mit 2:1.

Alexander Peya wird mit seinem kroatischen Doppelpartner Nikola Mektic den dritten Tag des Masters um 13.00 Uhr MEZ gegen Raven Klaasen/ Michael Venus (RSA/NZL-6) eröffnen.