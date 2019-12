Österreichs Daviscup-Team gegen Uruguay wohl ohne Thiem

"Riesenchance"

Die Traglufthalle, die etwa 10 km südlich von Graz liegt, wird ein Fassungsvermögen von 5.500 Fans haben, eine Aufstockung ist möglich. Diese wäre gegen die Südamerikaner aber wohl maximal nötig, sollte sich Dominic Thiem für ein Antreten entscheiden. Da der Weltranglisten-Vierte in der Woche danach aber in Indian Wells seinen Titel verteidigen muss, und davor schon in Südamerika ist, sind die Chancen auf ein Antreten nicht hoch. "Die Chance, dass er spielt, ist weniger als 50 Prozent", meinte Veranstalter und Thiem-Manager Herwig Straka.

Sollte Österreich erstmals den Sprung zum neuen Finalturnier in Madrid schaffen, wäre Thiem fix dabei. " Dominic würde fix im Finale spielen, für Graz wird es schwer werden", so Straka. Der Steirer sieht aber auch ohne Thiem, eine "Riesenchance, dass Österreich erstmals in der Champions League des Tennissports präsent ist".

Daviscup-Kapitän Stefan Koubek kann bereits fix auf Ofner sowie das Doppel Oliver Marach/ Jürgen Melzer setzen, die allesamt zugesagt haben. Nominiert hat der Kärntner neben Thiem im erweiterten Kader auch Dennis Novak, Lucas Miedler, Jurij Rodionov und Philipp Oswald. Gespielt wird auf Hartplatz, der ähnlich wie jener in der Wiener Stadthalle sein wird. Uruguays mit Abstand bester Spieler ist Pablo Cuevas, ein Sandplatz-Spezialist.