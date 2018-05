Dominic Thiem: "Ich nehme viel Gutes mit"

Auf nach Rom

Thiem fliegt heute nach Rom. „Ich habe jetzt viel Selbstvertrauen. Und ich habe wieder eine erbärmliche Auslosung“, stellte er lachend fest. „Aber ich freue mich darauf. Es ist eine Möglichkeit, dass ich das mache, was ich in Madrid nicht geschafft habe: Match für Match meine gute Leistung abzurufen. In Rom will ich das von der ersten Runde an machen.“

Zverev ist in Rom nicht nur Titelverteidiger: Seit Sonntag ist er der erst fünfte aktive Spieler, der zumindest drei ATP-Masters-1000-Turniere gewonnen hat. An der Spitze liegt Rafael Nadal (31 Titel) vor Novak Djokovic (30), Roger Federer (27) und Andy Murray (14).