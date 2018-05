Dominic Thiem verliert das Madrid-Finale

Finale Dominic Thiem - Alexander Zverev zum Nachlesen

15:44 | Mirad Odobasic Zukunftsmusik Das heutige Finale des Masters-1000-Tennisturniers von Madrid zwischen Alexander Zverev und Dominic Thiem ist das erste Duell der beiden auf großer Bühne und möglicherweise ein Vorbote für die Zukunft.

16:26 | Mirad Odobasic Aufstrebend Partien des 21-jährigen Deutschen gegen den 24-jährigen Niederösterreicher könnten in den nächsten Jahren solche um die Vorherrschaft an der Weltranglistenspitze werden.

16:31 | Mirad Odobasic Bisherige Duelle Von den bisherigen fünf Vergleichen der beiden hatte nur jenes vor zwei Jahren beim 250er-Event in Nizza Finalcharakter. Thiem setzte sich da ebenso durch wie Wochen davor im München-Halbfinale, kurz danach in der Runde drei der French Open und im Februar 2017 zum Auftakt des Hallen-Turniers von Rotterdam. Nur im Herbst 2016 in der Runde der letzten 32 in Peking war Zverev erfolgreich geblieben. In keinem dieser Spiele blieb der Gewinner ohne Satzverlust.

16:39 | Mirad Odobasic Entwicklung "Wir haben die fünfmal gegeneinander gespielt, als er schon Top Ten war und ich noch mehr in der Entwicklung war", merkte Zverev nach seinem Halbfinalsieg gegen den Kanadier Denis Shapovalov an. Tatsächlich war der Lichtenwörther erst nach dem dritten Tour-Duell mit seinem Freund erstmals in die Top Ten vorgestoßen. Das ändert aber nichts daran, dass Thiem im Ranking stets klar besser war. Beim ersten Duell war Zverev 49., zehn Monate später in Rotterdam schon 18.

16:43 | Mirad Odobasic Los geht's Thiem hat den ersten Aufschlag.

16:45 | Mirad Odobasic Breakbälle Gleich im ersten Spiel bieten sich Zverev zwei Breakchancen an.

16:46 | Mirad Odobasic Break! Mit einem Doppelfehler gibt der Österreicher seinen ersten Aufschlag ab. Kein guter Start...

16:50 | Mirad Odobasic 0:2 Zverev hat bei seinem ersten Aufschlagspiel keine Probleme. Thiem ist noch nicht in dieser Partie.

16:52 | Mirad Odobasic 1:2 Nun aber, diesmal gibt Thiem keinen Punkt ab. Das tut seinem Selbstvertrauen gut.

16:56 | Mirad Odobasic 1:3 Einen Punkt kann Thiem diesmal nur bei Aufschlag Zverev holen.

17:02 | Mirad Odobasic 2:3 Thiem tut sich immer noch schwer, holt sich aber das bislang längste Spiel in diesem Match.

17:05 | Mirad Odobasic 2:4 Zverev gewinnt das 6. Spiel zu Null. Thiem hadert erstmals laut mit sich. "Geh hin!", schreit er nach einem Ballwechsel.

17:09 | Mirad Odobasic 3:4 Thiem tut sich erneut schwer, verkürzt aber auf 3:4 - und das auch nach einem richtig schön herausgespielten Punkt.

17:11 | Mirad Odobasic Besuch Im Publikum sieht man viel Prominenz. Hohe Fußballkünstler im Publikum: Luis Figo grüßt die Spieler von Atletico Madrid. © Bild: REUTERS/SERGIO PEREZ

17:13 | Mirad Odobasic 3:5 Zverev lässt wieder nichts anbrennen. Der erst 21-Jährige ist der klar tonangebende Mann im Moment.

17:15 | Mirad Odobasic 4:5 Thiem gewinnt zu Null und hält sich in diesem Satz. In diesem 9. Spiel haben wir endlich mal Thiems Markenzeichen gesehen - eine krachende Vorhand.

17:21 | Mirad Odobasic 1. Satz an Zverev! Thiem geht 30:0 in Führung, mit drei Super-Aufschlägen dreht der Deutsche den Spieß um. Entscheidend für das 6:4 war in diesem Entscheidungsspiel die Aufschlagstärke des Hamburgers. Seine Führung geht aber grundsätzlich in Ordnung, Thiem spielt zurzeit nicht wie der Thiem vergangener Tage.

17:26 | Mirad Odobasic Déjà-vu Nein! Genau wie im ersten Satz holt sich Zverev auch im zweiten das Break!

17:29 | Mirad Odobasic Zum Nachsehen Die Entscheidung im ersten Satz: