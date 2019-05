Nach Ofner überstand auch Miedler 1. French-Open-Quali-Runde

Lucas Miedler hat am Dienstag bei den French Open den Einzug in die 2. Runde der Qualifikation geschafft. Der 22-jährige Niederösterreicher setzte sich in fast eineinhalb Stunden gegen den Russen Jewgenij Karlowskij mit 7:5,6:2 durch. Nächster Gegner ist der Ungar Attila Balazs, der den Südkoreaner Kwon Soon-woo mit 7:5,6:3 bezwang. Drei Runden müssen bis zum Hauptbewerb gewonnen werden.

Ebenfalls noch im Rennen aus ÖTV-Sicht ist Sebastian Ofner, der es in der zweiten Runde mit dem Deutschen Yannick Hanfmann zu tun bekommt.