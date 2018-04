Der Spanier Jaume Munar ist am Mittwoch (2. Match nach 11.00 Uhr) erster Gegner von Dominic Thiem beim Sandplatz-Turnier in Barcelona. Der 20-jährige Lokalmatador ist als Nummer 174 ein unbeschriebenes Blatt und nur dank einer Wild Card dabei. Munar kämpfte in Runde eins den Portugiesen Joao Sousa in drei Sätzen nieder. Der als Nummer 3 gesetzte Österreicher und Munar treffen erstmals aufeinander.