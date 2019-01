Tennis: Haider-Maurer wird beim Daviscup geehrt

Wenn es für Dominic Thiem & Co. am 1. und 2. Februar gegen Chile in Salzburg um die Teilnahme beim Daviscup-Finale geht, wird Andreas Haider-Maurer geehrt. Der Waldviertler, der vergangene Woche mit nur 31 Jahren aufgrund Rückenproblemen seine Karriere beendet hat, war jahrelang Teamspieler und hält bei einer Bilanz von 6:5-Siegen.

"Das ist natürlich eine Ehre", sagt Haider-Maurer, der 2015 in den Top 50 der Weltrangliste stand. "Andi hat sich eine Auszeichnung verdient", sagt ÖTV-Geschäftsführer Thomas Schweda.

Haider-Maurer wird seinem Metier erhalten bleiben und mit seinem ehemaligen Trainer Daniel Huber in Tirol eine Tennisakademie gründen. "Der Rücktritt war schmerzhaft, aber sinnvoll", sagt der Groß Gerungser.