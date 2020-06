Federers letzte fehlende Trophäe

Fast möchte man sich wünschen, dass Roger Federer an diesem Wochenende mit seinen Schweizer Kollegen gegen Frankreich nicht den Davis Cup gewinnt. Nicht dass der Routinier noch auf dumme Gedanken kommt und den Tennisball plötzlich ins Out schießt. Wenn er dann mit 33 Jahren auch die letzte bedeutende Trophäe gewonnen hat, die ihm in seiner glänzenden Sammlung noch gefehlt hat.

Diese "hässlichste Salatschüssel der Welt", wie der Davis-Cup-Pokal gerne unliebevoll genannt wird, übt auch für einen so erfolgsverwöhnten Seriensieger wie Roger Federer einen großen Reiz aus. Nachdem der Schweizer den Davis Cup zwischenzeitlich links liegen gelassen hatte, ist dieser prestigeträchtige und traditionsreiche Bewerb auf seine alten Karrieretage noch einmal zu einer richtigen Herzensangelegenheit geworden. "Ich würde ihn schon gerne einmal gewinnen", gibt Federer vor dem Finale in Lille gegen Frankreich unumwunden zu, "wenn auch fast mehr für meine Kumpels und für die Fans, die immer loyal waren."