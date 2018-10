Federer müht sich ins Schanghai-Viertelfinale

Titelverteidiger Roger Federer ist am Donnerstag mit viel Mühe in das Viertelfinale des Masters-1000-Turniers in Schanghai eingezogen. Wie in seinem Auftaktmatch gegen den Russen Daniil Medwedew wurde der Schweizer beim 6:3,2:6,6:4-Erfolg gegen den Spanier Roberto Bautista Agut hart gefordert. Letztlich stellte der Weltranglistenzweite ohne spielerische Brillanz im Head-to-Head auf 8:0.

Zunächst hatte wenig auf eine knappe Partie hingedeutet. Nach vorerst souveräner Vorstellung brachte der 37-Jährige im gesamten zweiten Satz nur ein Service-Game durch - und nach dem Satzausgleich musste er auch gleich zu Beginn des dritten Durchgangs eine Breakchance des sieben Jahre jüngeren Spaniers abwehren. Danach fand Federer bei eigenem Aufschlag allerdings wieder zur gewohnten Stärke. Das entscheidende Break gelang ihm zum 5:4.

Im Viertelfinale geht es für den topgesetzten Eidgenossen am Freitag gegen den Japaner Kei Nishikori (8). In der oberen Tableau-Hälfte treffen der Brite Kyle Edmund (11) und Alexander Zverev aufeinander. Der Deutsche steht nach einem 6:1,6:4 gegen Alex de Minaur (AUS) kurz vor der Qualifikation für die World-Tour-Finals. Der zweitgereihte Novak Djokovic nahm in einer Neuauflage des French-Open-Viertelfinales am Italiener Marco Cecchinato (16) mit 6:4,6:0 Revanche. Nun wartet Kevin Anderson (RSA-7).