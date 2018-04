Elfter Turniersieg von Rafael Nadal im Fürstentum

Der Spanier benötigte zwar länger als bei seinem Viertelfinalerfolg gegen Thiem (68 Minuten), richtig gefordert wurde er von Nishikori aber nur zu Beginn des ersten Satzes, als dem Japaner ein frühes Break gelungen war. Es sollte nur ein kurzes Aufflackern gewesen sein.

In der Folge zermürbte Nadal mit seinen druckvollen und präzisen Schlägen den Gegner mehr und mehr und wurde seiner Favoritenrolle eindrucksvoll gerecht. Nach 56 Minuten hatte der 31-Jährige den ersten Satz mit 6:3 für sich entschieden, im zweiten Abschnitt ließ Nadal dann nichts mehr anbrennen und siegte 6:2.

Mit dem elften Triumph – schon zum fünften Mal übrigens ohne Satzverlust – behauptete Rafael Nadal auch seine Führung in der Weltrangliste. Kein anderes Turnier hat der Mann aus Mallorca damit öfter gewonnen als den Klassiker in Monte Carlo, wo ihm am Sonntag auch das Fürstenpaar applaudierte. Elf Siege bei einem Turnier – das ist eine historische Bestmarke im Tennis.

Bei seinem erklärten Lieblingsturnier in Paris hält Nadal aktuell bei zehn Siegen, und in seiner aktuellen Verfassung ist dem Routinier zuzutrauen, dass er auch die French Open zum elften Mal für sich entscheiden kann.