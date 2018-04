Duo Marach/Pavic verliert Monte-Carlo-Finale

Oliver Marach muss weiter auf seinen ersten Titel bei einem Masters-1000-Event warten. Der 37-jährige Steirer verlor am Sonntag mit seinem kroatischen Partner Mate Pavic im Doppel-Endspiel von Monte Carlo gegen die US-Amerikaner Bob und Mike Bryan (USA-4) nach knapp 79 Minuten mit 6:7(5),3:6. Die Australian-Open-Sieger, bei denen Pavic zuletzt angeschlagen war, können aber dennoch zufrieden sein.

Marach/Pavic, die neben Melbourne in diesem Jahr auch in Doha und Auckland triumphiert hatten, haben ihre Chancen vor allem im ersten Satz vergeben. Im Tiebreak führte die österreichisch-kroatische Paarung schon mit 5:2, ein Doppelfehler von Marach bei 5:4 ermöglichte den US-Zwillingen aber den Ausgleich und in der Folge den Satzgewinn. Im zweiten Satz ebneten zwei Serviceverluste von Pavic den Weg für die Bryans, die am 29. April ihren 40. Geburtstag feiern.

Für Marach, der sich mit dem Finaleinzug einen Preisgeldscheck in Höhe von 141.820 Euro brutto mit Pavic teilt, bedeutet der Lauf in Monaco aber einen weiteren Meilenstein: Er wird sich um zwei Plätze erstmals auf Platz vier verbessern und damit sein bisher bestes Doppelranking erreichen. In Race to London führt das Duo ohnehin schon länger.