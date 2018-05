Dominic Thiem steht in Madrid im Endspiel

Jagd auf Nummer zehn

Am Sonntag greift Thiem nach seinen zehnten Titel, seinen ersten bei einem ATP-1000-Turnier. Erst einmal erreichte er ein Endspiel auf diesem Niveau, im Vorjahr verlor er an Ort und Stelle gegen Nadal. Gegner ist entweder der Deutsche Alexander Zverev oder der Kanadier Denis Shapovalov.

Thiem-Trainer Günter Bresnik, der in Rom zu seinem Schützling reist, war beeindruckt. Und stellte überaus Positives fest: „Dominic ist körperlich noch besser beisammen als im Vorjahr.“ Und dabei war Thiem heuer nicht immer fit. Just zu Saisonbeginn war er krank, in Indian Wells musste er gegen Pablo Cuevas wegen einer Knöchelverletzung aufgeben, eine mehrwöchige Pause war die Folge. Da war selbst auf Sand selbiger im Getriebe, in Monte Carlo war er gegen Nadal chancenlos, in Barcelona unterlag er dem Griechen Stefanos Tsitsipas.

Und in Madrid startete Thiem alles andere als souverän in das Turnier, erst in der Endphase gegen Borna Coric begann der Thiem-Motor so richtig zu laufen – wie im vergangenen Jahr. Nach seinem Sieg über Nadal bekam er unter anderem Lob vom Verlierer („Wenn er gut spielt, ist er ganz schwer zu stoppen“) und sogar von Bundespräsident Alexander Van der Bellen („Bravo Dominic Thiem zum Sieg über den (nahezu) Unbesiegbaren.“

Schon nächste Woche könnte es in Rom zur Revanche kommen, im Viertelfinale ist wieder Nadal der programmierte Gegner. Und das ATP-1000-Turnier auf Meereshöhe gewann der Spanier sieben Mal, es liegt ihm mehr als Madrid (rund 660 Meter hoch). „Hier fliegen die Bälle schneller als in Rom, das liegt mir mehr“, sagt Thiem, der aber Nadal im Vorjahr in Rom schlug.