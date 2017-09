Dominic Thiem hat den Auftakt in seinen Asien-Trip verpatzt. Der Weltranglisten-Siebente unterlag dem Argentinier Guido Pella (ATP 72) als Nummer 1 im Achtelfinale des Hartplatzturniers in Chengdu in zwei Sätzen. Die 6:7(6),4:6-Pleite war für den Österreicher die zweite Niederlage im zweiten Spiel gegen Pella.

Im Vorjahr war Thiem in Chengdu im Viertelfinale gescheitert.