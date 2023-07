Tennis: Djokovic gewann in Wimbledon das 400. Grand-Slam-Spiel

Novak Djokovic steht beim Tennis-Grand-Slam-Turnier von Wimbledon zum zw√∂lften Mal im Halbfinale. Der 36-j√§hrige Serbe schlug am Dienstag im Viertelfinale den Russen Andrej Rublew 4:6,6:1,6:4,6:3 und feierte damit beim Rasen-Klassiker seinen 33. Sieg in Serie. Djokovic geriet zwar zum ersten Mal heuer in Wimbledon in R√ľckstand, am Ende wurde daraus nach 2:48 Stunden trotzdem ein klarer Sieg. Der ‚ÄěDjoker‚Äú erreichte schlie√ülich sein 46. Grand-Slam-Halbfinale und stellte damit den Rekord des achtfachen Wimbledon-Siegers Roger Federer ein. F√ľr den Serben war es zudem das 400. Grand-Slam-Match - ein Meilenstein, der nur von Federer und Serena Williams erreicht wurde. Auf diese beeindruckenden Karriere-Marken wollte Djokovic nach der Partie nicht n√§her eingehen. ‚ÄěDas sind nur Zahlen. W√§hrend des Turniers mag ich nicht √ľber Statistiken nachdenken. Ich will mich lieber auf das n√§chste Spiel konzentrieren.‚Äú