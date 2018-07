Deutsche Kerber steht zum zweiten Mal im Wimbledon-Finale

Die Deutsche Angelique Kerber ist beim Tennis-Grand-Slam von Wimbledon die erste Finalistin im Damen-Einzel. Die 30-Jährige zog als Nummer elf gesetzt durch einen sicheren 6:3,6:3-Sieg gegen die Lettin Jelena Ostapenko (12) zum insgesamt zweiten Mal nach 2016 in ein Endspiel an der Church Road ein und spielt am Freitag um ihren insgesamt dritten Major-Titel nach Australian und US Open 2016.

Kerbers Finalgegnerin wird im Anschluss zwischen der US-Amerikanerin Serena Williams (USA-25) und mit Julia Görges (13) einer weiteren Deutschen ermittelt. 2016 unterlag Kerber Williams im Wimbledon-Endspiel 5:7,3:6.

Abseits des Geschehens am Center Court ist der Wiener Alexander Peya mit der US-Amerikanerin Nicole Melichar (11) kampflos ins Mixed-Halbfinale eingezogen. Ihre Gegner Bruno Soares/Jekaterina Makarowa (BRA/RUS-2) mussten schon am Tag vor dem Viertelfinale w.o. geben. Die Halbfinal-Gegner wurden im Laufe des Donnerstag ermittelt.