Tennis-Daviscup gegen Uruguay: Novak siegt, Rodionov verliert

Österreichs Tennis-Team kann am frühen Samstag Nachmittag den Frühbucherbonus für Madrid also noch nicht einlösen. Weil es nach dem ersten Tag in Graz-Premstätten gegen Uruguay 1:1 steht, kann also noch nicht das Doppel die Entscheidung bringen. Die fällt in den anschließenden Einzel-Partien. Für das große Ziel, das Finalturnier in Madrid im November fehlen also noch zwei Siege, die aber durchaus zu bewerkstelligen sind. „Das würde die Planungsphase erleichtern“, sagt Tennisverband-Präsidentin Christina Toth. Bei einer Niederlage müsste Österreich im Herbst noch Relegation spielen und bei einem Heimspiel wieder auf Platz-Suche gehen.

Schon zu Beginn wurden einige überrascht. Vor allem die wenigen Medienvertreter, die aus Uruguay angereist waren. Als vor dem Match eine hiesige Blaskapelle groß aufspielte, zückten sie ihre Handys, um Erinnerungsfotos zu schießen. „Never seen that before“, sagte ein staunender Südamerikaner.

Auf dem Platz gab im Anschluss Dennis Novak gegen Martin Cuevas, Uruguays Nummer zwei, den Ton an. Die Nummer 487 der Welt, die sonst eher bei Jausenturnieren serviert, war eher ein besserer Sparringpartner für den Niederösterreicher. Novak siegte 6:2, 6:4 und feierte im zehnten Match im Daviscup seinen siebenten Sieg.