Das Top-Thema bei Australian Open ist ein Trainingsanzug

Vor etwas mehr als zwei Jahren war Grigor Dimitrov die Nummer drei der Tennis-Welt. Als "Baby-Federer" wurde der Bulgare bezeichnet - bevor der langsame Fall in die tieferen Regionen des ATP-Rankings folgte. Ende August 2019 erreichte der mittlerweile 28-Jährige seinen vorläufigen Tiefpunkt, als vor seinem Namen in der Weltrangliste die Nummer 78 erschien.

Mittlerweile hat sich Dimitrov, der im Tennis-Zirkus als ein Lebemann bekannt ist, wieder nach oben gearbeitet. Als ATP-20. reiste er nach Australien an, wo in Melbourne seit Montag der erste Grand Slam des Jahres über die Bühne geht. Dimitrov stand gleich in seinem Auftakt-Match im Zentrum des (medialen) Interesses. Allerdings nicht etwa wegen seiner durchaus beeindruckenden Leistung beim 4:6,6:2,6:0 und 6:4-Erfolg gegen den Argentinier Juan Ignacio Londero.

Vielmehr war es der Trainingsanzug des Tennis-Beaus der die Blicke auf sich zog. Das gute Stück mit dem auffälligen Muster über einer außergewöhnlichen Farbe sorgte bei vielen Zuschauern für Staunen. Oder Kopfschütteln?