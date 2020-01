Regen unterbrach Matches bei Australian Open

Regen hat am Montagnachmittag (Ortszeit) bei den Australian Open in Melbourne eine teilweise Neuansetzung des Programms nötig gemacht. Nur die Spiele in der Melbourne Arena konnten bei geschlossenem Dach fortgesetzt werden.

Die Partien auf den Außenplätzen, auch das Match des Österreichers Dennis Novak gegen den Polen Hubert Hurkacz, wurden auf Dienstag verschoben.