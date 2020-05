Barbara Schett kritisiert ihre Nachfolgerinnen

Durchforstet man die Damen-Weltrangliste, stößt man auf der ersten Seite tatsächlich auf zwei Österreicherinnen. Auf Platz 79 wird noch Yvonne Meusburger geführt – die 31-jährige Vorarlbergerin ist aber bereits in Pension gegangen. Als letzte Dame dieser Seite taucht Patricia Mayr-Achleitner auf – die Tirolerin liegt auf Platz 100., Tamira Paszek ist 115., war aber schon viel weiter vorn, dann kommt rund 230 Plätze nichts. Lisa-Maria Moser, die eine Wild Card für das Generali Ladies bekam und in Runde eins der Bulgarin Pironkova 2:6, 3:6 unterlag, ist übrigens die Nummer 395.

Das sind die Fakten, die nicht wirklich erfreulich sind. Dazu kommt, dass Österreichs Fed-Cup-Team seit Jahren drittklassig ist. "Freilich", sagt Barbara Schett, einst als Nummer 7 so gut wie keine andere Österreicherin jemals platziert, "rosig sieht es derzeit nicht aus. Wir haben früher immer ein paar Spielerinnen vorne dabei gehabt." Und die Zukunft? "Es sieht nicht so aus, als käme etwas Großes nach", sagt die 38-jährige Tirolerin, beim Generali Ladies als Turnierbotschafterin im Einsatz. Früher wäre vieles anders gewesen. "Ich hatte in meiner Jugend in der Südstadt ideale Trainingsbedingungen, gute Trainer und vor allem gute Gegnerinnen", erinnert sich Schett.