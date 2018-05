Auftakt-Aus für Titelverteidigerin Ostapenko bei French Open

Erst zum zweiten Mal in der Profi-Ära hat am Sonntag eine Titelverteidigerin bei den French Open schon in der ersten Runde verloren. Die als Nummer fünf gesetzte Lettin Jelena Ostapenko unterlag auf dem Court Philipp Chatrier nach 94 Minuten der Ukrainerin Katerina Koslowa (WTA-Nr. 66) mit 5:7,3:6.

2005 war es Anastasia Myksina gewesen, die in Paris gleich wieder die Koffer hatte packen müssen. Ostapenko ist überhaupt erst die sechste Grand-Slam-Einzelsiegerin, die gleich zu Beginn ihrer Titelverteidigung ausgeschieden ist. In der Liste scheinen aber auch so prominente Namen wie Steffi Graf, Jennifer Capriati, Swetlana Kusnezowa und Angelique Kerber auf.

Dabei war Koslowa nicht gerade topfit angetreten. Sie musste sich wegen einer großen Blase an der Ferse auch nach dem ersten Satz behandeln lassen. Für Ostapenko, die immer wieder ratlos in ihrer Betreuerbox blickte, bedeutete das Aus ein Jahr nach ihrem Sensationshöhenflug einen Tiefpunkt. Die 20-Jährige hatte im Vorjahr im Endspiel den immer noch "überfälligen" ersten Major-Titel von Simona Halep (ROM) verhindert.

Mit Venus Williams hat es gleich am ersten Tag eine weitere Gesetzte erwischt. Die als Nummer 9 gesetzte US-Amerikanerin musste sich erstmals seit 2001 schon in der ersten Paris-Runde beugen, vor 17 Jahren verlor sie gegen die Tirolerin Barbara Schett. Diesmal unterlag Venus Williams der Chinesin Wang Quiang mit 4:6,5:7.