Tanner empfing Medaillengewinner im Verteidigungsministerium

Vor dem Bundespräsidenten (ab 17.30 Uhr) hat am Dienstag auch Verteidigungsminister Klaudia Tanner (ÖVP) den Großteil der heimischen Olympia-Medaillengewinner von Tokio in Wien empfangen. Sechs der sieben ÖOC-Medaillen in Tokio gingen auf das Konto von Heeressportlerinnen und Heeressportlern. Einzig Rad-Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer, die mit Gold im Straßenrennen für die Sensation der Spiele gesorgt hatte, ist nicht beim Bundesheer angestellt.