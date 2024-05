Tadej Pogacar gewinnt die Etappe nach Defekt und Sturz

Im letzten Anstieg, 4,5 Kilometer vor dem Ziel, attackierte Tadej Pogacar , der große Favorit auf den Gesamtsieg. Der Slowene unterstrich, dass er in einer eigenen Liga fährt, niemand konnte ihm folgen, obwohl er wenige Kilometer davor einen Defekt hatte und stürzte. Es schien, als müsse er nicht einmal am Anschlag fahren. Pogacar gewann nach 3:45:20 Stunden und schlüpfte damit ins Rosa Trikot des Gesamtführenden. Zweiter wurde der Kolumbianer Daniel Felipe Martinez vom Bora-hansgrohe-Team vor dem Briten Geraint Thomas.

Für den 25-jährigen Pogacar war es der erste Etappensieg beim Giro. „Dieser Etappensieg hat mir noch gefehlt. Ich wollte ihn unbedingt“, sagte Pogacar. „Es gibt nicht viele Fahrer, die bei allen drei großen Rundfahrten Etappen gewonnen haben. Darauf bin ich stolz. Mein Team hat mir sehr geholfen. Ich habe diesen letzten Anstieg nicht wirklich gekannt, es war schwer zu entscheiden, wo ich attackieren sollte. Aber es ist sich alles hervorragend ausgegangen.“ Schwer vorstellbar, dass der Slowene in dieser Form zu schlagen ist. In drei Wochen möchte er als Sieger in Rom auf dem Podest stehen – und im Sommer auch die Tour gewinnen.

Am Montag dürfen die Sprinter bei einer Flachetappe auf ihre Chancen hoffen.