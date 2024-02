Souveräner Auftritt: Vasiliki Alexandri schwimmt im WM-Finale

Nach der Absage ihrer Schwestern Anna-Maria und Eirini-Marina im Synchron-Duett war Vasiliki Alexandri bei der WM in Doha Österreichs einzige Starterin im Synchronschwimmen. Im Technik-Vorkampf am Freitag wurde die zweifache Silber-Medaillengewinnerin der WM in Fukuoka ihrer Rolle als Mitfavoritin um eine Medaille gerecht und zog souverän mit 264,5967 Punkten als Zweite ins Finale der besten zwölf am Samstag (12.00 Uhr MEZ) ein.