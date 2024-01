Für die freie Kür sagten die beiden bereits im Vorfeld ab, kurzfristig mussten die beiden aber am Mittwoch, zwei Tage vor dem Auftakt, auch für die Technik-Kür – und damit für die gesamte Weltmeisterschaft – absagen. Die Schulter von Anna-Maria Alexandri macht seit der WM im Vorjahr in Japan Probleme, die das Team bis zum WM-Start nicht in den Griff bekommen konnte. „Angefangen hat alles in Fukuoka und die Schmerzen sind seit her immer wieder zurückgekommen.“ Es handle sich um eine Luxation, die nicht komplett verheilt ist. „Wir haben mit Physio versucht, alles in den Griff zu bekommen. Leider ist es nicht besser geworden.“

Der Fokus des Duetts liege aber ohnehin auf den Olympischen Spielen, heißt es aus dem Lager der Synchronschwimmerinnen: „In der Olympiasaison darf man nichts riskieren. Wir wollen 100 Prozent fit nach Paris fahren und dort unsere bestmögliche Leistung abrufen.“ Der OSV wolle sie auf dem Weg dorthin bestmöglich unterstützen, verspricht Verbandspräsident Arno Pajek.