Superstar Tom Brady und Tampy Bay scheitern im NFL-Play-off

Die Buccaneers hatten sich gegen die in dieser Saison massiv aufgerĂŒsteten Rams lange Zeit sehr schwer getan. In einem Spiel, in dem sich im Schlussviertel auf beiden Seiten die Fehler hĂ€uften, hatten die GĂ€ste den lĂ€ngeren Atem. Die Rams wechseln nun ins eigene Stadion. Im Finale der National Football Conference (NFC) empfangen sie nĂ€chsten Sonntag (0.40 Uhr in der Nacht auf Montag) die San Francisco 49ers. Auch die Super Bowl LVI geht in ihrem neuen SoFi Stadium in Inglewood ĂŒber die BĂŒhne.

Perfekte Leistungen

Unterdessen sind die Kansas City Chiefs nur noch einen Sieg von der dritten Super-Bowl-Teilnahme in Serie entfernt. In einem dramatischen Duell mit den Buffalo Bills gewannen die Chiefs am Sonntagabend (Ortszeit) nach VerlÀngerung 42:36 und spielen im Conference Final der AFC am kommenden Sonntag gegen die Cincinnati Bengals.