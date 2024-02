Groß, größer, Superbowl: Eine Show der Superlative in Las Vegas

Las Vegas scheint jedenfalls die perfekte Bühne für dieses Spektakel. "Der Superbowl ist genau da, wo er sein sollte", sagt Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes. "Mehr Partys, mehr Events, mehr Hotels. Die ganze Show wird eine andere sein", glaubt Jakob Johnson. Der Deutsche muss es wissen, spielt er doch in der NFL bei den Las Vegas Raiders.

Die Party beginnt jedoch schon lange bevor es für die Teams und die 70.000 Fans im Stadion ernst wird. In der Pre-Game-Show wird zunächst US-Superstar Gwen Stefani den Fans musikalisch einheizen. Direkt vor dem Spiel wird Post Malone "America the Beautiful" singen, gefolgt von der US-Hymne, die Country-Star Reba McEntire performen wird. Nach ein bisschen Football folgt der nächste musikalische Höhepunkt. In der Halbzeitshow wird R&B-Superstar Usher auftreten. "Es ist die größte Ehre meines Lebens", sagt der 44-Jährige. Ob er auf der Bühne namhafte Unterstützung erhalten wird, bleibt ein Geheimnis, die Gerüchteküche brodelt. Und ein Name wird dabei ganz heiß gehandelt: Taylor Swift.