Von Stromausfall bis Hotdogs: Die kuriosesten Wetten zum Superbowl

Wenn der Superbowl ansteht, geht es nicht mehr nur um Touchdowns, Spielzüge und die Vince-Lombardi-Trophy. Während Millionen Fans das Geschehen auf dem Feld verfolgen, richten andere ihren Blick auf das Wettangebot. Rund um den Superbowl: Kuriose Wetten Dabei geht es nicht um die Frage, welches Team gewinnt. Das Mega-Event hat sich zu einem Kosmos aus Nebenwetten entwickelt.

Für viele Wettende beginnt das Spiel bereits vor dem Kick-off. Die Hymne rückt in den Mittelpunkt, allen voran ihre Dauer. Doch auch Kleinigkeiten werden zu Wetten: etwa ob Sänger Charlie Puth ein Wort vergisst oder die TV-Regie einen weinenden Spieler einfängt. Nebensächliche Details rücken ins Rampenlicht Danach folgt der erste offizielle Spielmoment: der Münzwurf. Kopf oder Zahl, eine Entscheidung, die Millionenbeträge bewegt.

Während des Spiels verlagert sich der Fokus auf unvorhersehbare Ereignisse. Spekuliert wird unter anderem, ob es zu einem Stromausfall kommt oder ein Flitzer das Spielfeld betritt. Selbst Nebensächlichkeiten werden wettfähig gemacht – etwa die Frage, ob im Stadion mehr oder weniger als 17.000 Hotdogs verkauft werden. Halftime Show: Wird Bad Bunny zensiert? Ein eigenes Kapitel nimmt die Halbzeitshow ein. Dabei geht es nicht nur um den Song, mit dem Bad Bunny heuer seine Performance eröffnet, sondern auch um Details wie die Hand, in der er das Mikrofon hält.

Zusätzliche Brisanz erhält der Auftritt durch seine politische Haltung: Der Sänger hatte sich deutlich kritisch über die Einwanderungsbehörde ICE geäußert und sogar US-Konzerte abgesagt. Entsprechend wird darauf gewettet, ob er während der Show „F**k ICE“ sagt, ob Teile seines Auftritts zensiert werden – oder ob es sogar zu einer Festnahme durch ICE-Beamte kommt.

Doch auch nach dem letzten Spielzug bleiben zahlreiche Fragen offen. Besonders beliebt ist seit Jahren die Wette auf die Farbe des Powerade-Bads, das dem siegreichen Trainer übergossen wird. Ebenso gefragt ist die Prognose, wem der MVP in seinem ersten Statement dankt. Laut Wettanbietern gelten Dankesworte an Gott oder die Religion als wahrscheinlich. Heiratsantrag am Feld? Auch romantische Spekulationen haben ihren festen Platz. Nach Taylor Swift und Travis Kelce im Vorjahr dreht sich heuer alles um Patriots-Receiver Stefon Diggs und Sängerin Cardi B. Sehen wir eine Verlobung im Levi’s Stadium?