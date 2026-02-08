Superbowl 2026: Die wichtigsten Regeln und Begriffe einfach erklärt

Das größte Sportereignis des Jahres in den USA steht wieder bevor. In der Nacht auf Montag (0:30 Uhr) treffen im Superbowl die Seattle Seahawks auf die New England Patriots. Während das Mega-Event in den Vereinigten Staaten für Ausnahmezustand sorgt, wächst auch in Österreich die Begeisterung für American Football stetig. Für jene, die zum ersten Mal Football schauen, wirkt das Spielgeschehen jedoch zunächst kompliziert und schwer verständlich. Der KURIER erklärt daher die wichtigsten Regeln und Begriffe einfach und übersichtlich – damit auch Einsteiger beim Zuschauen mitreden können.

Superbowl 2026: Wie lange dauert ein Spiel? Das Grundprinzip ist schnell erklärt: Zwei Teams treten gegeneinander an, mit dem Ziel, möglichst viele Punkte zu erzielen. Dazu muss der eiförmige Ball entweder in die Endzone des Gegners getragen oder dort gefangen werden (Touchdown). Gelingt dies nicht, besteht alternativ die Möglichkeit, den Ball durch die gelben Torstangen am Ende der Endzone zu kicken und so Punkte zu erzielen (Field Goal). Ein Spiel dauert insgesamt 60 Minuten und ist in vier Viertel zu je 15 Minuten unterteilt. Da jedoch nur die effektive Spielzeit zählt und es zahlreiche Unterbrechungen gibt, zieht sich eine Partie oft über mehr als drei Stunden. Nach den ersten beiden Vierteln folgt die berühmte Halftime-Show, eines der Highlights des Super Bowls. Steht es nach der regulären Spielzeit unentschieden, entscheidet eine Verlängerung (Overtime) über den Sieger.

Die Overtime dauert zehn Minuten. Beide Mannschaften erhalten dabei einmal den Ball. Erzielt Team A ein Field Goal und Team B anschließend einen Touchdown, gewinnt Team B. Erzielen beide Teams jeweils ein Field Goal, gewinnt jene Mannschaft, die als Nächstes punktet. Wie groß ist das Spielfeld? Das Spielfeld ist insgesamt 120 Yards lang (rund 110 Meter) und besteht aus einem 100 Yards langen Hauptspielfeld sowie zwei Endzonen mit jeweils 10 Yards Tiefe (etwa 9 Meter). Die Breite des Feldes beträgt 53,3 Yards (circa 49 Meter).

Wie werden Punkte erzielt? Ein Team befindet sich im Angriff (Offense), das andere in der Verteidigung (Defense). Beide Mannschaften stehen mit jeweils elf Spielern auf dem Feld. Die Offense hat vier Versuche, sogenannte Downs, um mindestens zehn Yards Raumgewinn zu erzielen. Gelingt dies, erhält sie vier neue Versuche. Schafft sie es nicht, wechselt der Ballbesitz. Die Defense versucht, den Angriff durch Tackles oder abgefangene Pässe zu stoppen. Erkennt die Offense, dass sie die benötigten zehn Yards innerhalb von vier Versuchen nicht schaffen kann, stehen ihr zwei Optionen offen: Entweder sie entscheidet sich für einen Punt, bei dem der Ball weit ins gegnerische Feld gekickt wird, um dem Gegner eine möglichst schlechte Ausgangsposition zu hinterlassen, oder sie versucht – bei ausreichender Nähe – ein Field Goal.

Punkte können auf unterschiedliche Weise erzielt werden: Touchdown (6 Punkte) - Der Ball wird entweder in die Endzone getragen oder dort gefangen.

- Der Ball wird entweder in die Endzone getragen oder dort gefangen. Extrapunkt (1 Punkt) - Nach einem Touchdown wird der Ball durch die Torstangen geschossen.

- Two-Point-Conversion (2 Punkte) - Statt des Extrapunkts kann das Team versuchen, den Ball mit einem Spielzug von der 2-Yard-Linie erneut in die Endzone zu bringen.

- Statt des Extrapunkts kann das Team versuchen, den Ball mit einem Spielzug von der 2-Yard-Linie erneut in die Endzone zu bringen. Field Goal (3 Punkte) - Der Ball wird während der vier Versuche vom Kicker durch die gelben Torstangen geschossen.

- Der Ball wird während der vier Versuche vom Kicker durch die gelben Torstangen geschossen. Safety (2 Punkte) - Die Defense stoppt den Ballträger der Offense in dessen eigener Endzone.

Diese Begriffe sollten Sie kennen Im Laufe des Spiels fallen immer wieder Begriffe, die für Neulinge zunächst fremd wirken. Die wichtigsten im Überblick, damit man Freunde und Kommentatoren auf Anhieb versteht: Quarterback (QB): Der Spielmacher der Offense, der den Ball wirft oder übergibt.

Der Spielmacher der Offense, der den Ball wirft oder übergibt. Line of Scrimmage: Die unsichtbare Linie, an der jeder Spielzug beginnt.

Die unsichtbare Linie, an der jeder Spielzug beginnt. Interception: Ein Verteidiger fängt einen Pass des Quarterbacks ab. Dadurch wechselt der Ballbesitz, und das verteidigende Team geht in den Angriff über.

Ein Verteidiger fängt einen Pass des Quarterbacks ab. Dadurch wechselt der Ballbesitz, und das verteidigende Team geht in den Angriff über. Fumble: Ein Spieler verliert während eines Spielzugs den Ball, bevor er zu Boden geht. Beide Teams haben die Chance, ihn zurückzuerobern. Wer den Ball zuerst sichert, erhält das Angriffsrecht.

Ein Spieler verliert während eines Spielzugs den Ball, bevor er zu Boden geht. Beide Teams haben die Chance, ihn zurückzuerobern. Wer den Ball zuerst sichert, erhält das Angriffsrecht. Turnover on downs: Spielt die Offense auch ihren vierten Versuch aus und schafft es nicht die geforderten zehn Yards zu überbrücken, bekommt die andere Mannschaft den Ball.

Red Zone: Die letzten 20 Yards vor der gegnerischen Endzone. Die Red Zone hat zwar keine offizielle Bedeutung, wird aber als Indikator in einer Angriffssituation verwendet. Findet ein Angriff in der Red Zone statt, wird die Wahrscheinlichkeit zu punkten als relativ hoch eingeschätzt.

Sack: Der Quarterback wird hinter der Line of Scrimmage samt Ball in der Hand zu Boden gebracht.

Der Quarterback wird hinter der Line of Scrimmage samt Ball in der Hand zu Boden gebracht. Blitz: Mehr Spieler als üblich stürmen direkt auf den Quarterback zu, um ihn schnell unter Druck zu setzen.

Mehr Spieler als üblich stürmen direkt auf den Quarterback zu, um ihn schnell unter Druck zu setzen. Hail Mary: Ein risikoreicher, langer Pass, meist in den letzten Sekunden eines Spiels. Er wird oft als letzte verzweifelte Chance auf einen Touchdown genutzt, wenn nur noch eine einzige Möglichkeit bleibt, das Spiel zu drehen.