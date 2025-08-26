204 Kilo: Football-Profi ist zu schwer für die NFL
Desmond Watson wurde von den Tampa Bay Buccaneers entlassen, weil er zu wenig Gewicht abgenommen hat.
Desmond Watson ist leider nicht mehr dick im Geschäft in der NFL. Und das hat in erster Linie mit dem Gewicht des Footballers zu tun.
204 Kilogramm bringt der Defensive Tackle auf die Waage - das ist seinem Verein Tampa Bay Buccaneers zu viel. Nun trennte sich der Klub von seinem Bröckerl.
Watson war angehalten worden, in der Vorbereitung sein Gewicht zu reduzieren. Deshalb trainierte der 22-Jährige zuletzt sogar solo. Offenbar ohne Erfolg.
Die Buccaneers trennten sich nun vom 204-Kilo-Mann, der Geschichte geschrieben hätte. Denn es gab davor noch nie einen Footballer in der NFL mit mehr als 200 Kilo.
