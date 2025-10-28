EM-Titel verteidigt: Österreichs Footballer sind Europas Nummer 1

Es gibt nicht viele Mannschafts-Sportarten, in denen Österreich in Europa das Maß aller Dinge ist. Im American Football freilich gibt das österreichische Team in den letzten Jahren den Ton an.

2023 hatten sich die Österreicher in St. Pölten erstmals den EM-Titel gesichert. Nun gelang in Deutschland die erfolgreiche Titelverteidigung.