EM-Titel verteidigt: Österreichs Footballer sind Europas Nummer 1
Es gibt nicht viele Mannschafts-Sportarten, in denen Österreich in Europa das Maß aller Dinge ist. Im American Football freilich gibt das österreichische Team in den letzten Jahren den Ton an.
2023 hatten sich die Österreicher in St. Pölten erstmals den EM-Titel gesichert. Nun gelang in Deutschland die erfolgreiche Titelverteidigung.
Im Endspiel in Krefeld ließen die Österreicher Herausforderer Finnland keine Chance und setzten sich klar mit 27:0 durch. Bereits vor zwei Jahren hatte das österreichische Team im Finale die Finnen bezwungen.
Die Österreicher, die im Semifinale Gastgeber Deutschland aus dem Turnier warfen, waren vom Ankick an tonangebend und stellten früh die Weichen für die Titelverteidigung.
Zwei schnelle Touchdowns durch Mayr und Haun brachten die Österreicher auf die Siegerstraße, Bierbaumer und Eder fixierten mit ihren Touchdowns den souveränen Finalerfolg.
Kommentare