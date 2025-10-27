NFL: Raimann setzt Erfolgslauf mit den Colts fort

Die Indianapolis Colts mit dem Wiener Bernhard Raimann haben ihren Erfolgslauf in der National Football League (NFL) eindrucksvoll fortgesetzt. Das Team um den 28-jährigen Offensive Tackle feierte am Sonntag (Ortszeit) einen 38:14-Kantersieg gegen die Tennessee Titans. Die Colts sind damit das einzige Team der Liga mit sieben Erfolgen in acht Spielen. Für Raimann, der erneut fehlerfrei spielte, wird die erste Play-off-Teilnahme im vierten NFL-Jahr immer wahrscheinlicher.

Bei den Colts überragte einmal mehr Runningback Jonathan Taylor, der zum vierten Mal in dieser Saison drei Touchdowns in einem Spiel erzielte. Quarterback Daniel Jones führte die nach Punkten beste Offensive der NFL zudem mit drei Pässen in die Endzone zum vierten Saisonsieg in Serie. Für die Titans war es hingegen die siebente Niederlage. Die Colts bekommen es am Sonntag mit den Pittsburgh Steelers mit Quarterback-Star Aaron Rodgers zu tun, ehe am 9. November das Gastspiel in Berlin gegen die Atlanta Falcons am Programm steht.