Der regierende Europameister Österreich steht bei der Football-EM erneut im Finale. Die AFBÖ-Auswahl setzte sich beim Turnier in Krefeld am Samstag im Halbfinale gegen Deutschland 30:9 (9:2) durch. Es war der erste Sieg gegen den Nachbarn überhaupt. Im Endspiel am Dienstag (19.00 Uhr/live ORF Sport+) wartet auf die Mannschaft von Teamchef Max Sommer wie vor zwei Jahren ein Duell mit Finnland. Die Nordländer schlugen Italien in ihrem Halbfinale 9:8.

Football-EM: Österreich gewinnt erstmals gegen Deutschland

Die Vorentscheidung für Österreich gelang vier Minuten vor Ende der Partie. Der für die Munich Ravens spielende Christoph Nitzlnader fing in der eigenen Endzone einen deutschen Pass ab und verbuchte damit seine zweite Interception an diesem Abend. Lukas Haslwanter machte gegen angeschlagene Deutsche dann per Touchdown alles klar.