Football: Österreich kämpft in Deutschland um den EM-Titel

Jetzt ist es fix: Die Finalphase der Football-EM 2025 findet als Final-Four-Turnier in Deutschland statt. Gespielt wird von 25. bis 28. Oktober in Düsseldorf und in Krefeld. Für den Nationalteam-Football wird dies ein großartiges Comeback als Turnierformat sein, das letzte EM-Turnier fand 2018 im finnischen Vantaa statt.

Das lange und mit Spannung erwartete Duell zwischen Österreich und Deutschland wird am Samstag, den 25. Oktober, um 19 Uhr im 35.000 ZuschauerInnen fassenden Grotenburg-Stadion in Krefeld ausgetragen, im zweiten Halbfinale treffen Finnland und Italien aufeinander. Das Finale steigt genau wie das Spiel um Bronze dann am 28. Oktober in Krefeld.