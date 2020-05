Super ist relativ

Zumindest der Name klingt vielversprechend: Superkombi – mit der Betonung selbstverständlich auf super. Wer dieses Superkombi vielleicht zum ersten Mal hört, der rechnet in freudiger Erwartung wahrscheinlich noch mit einer Mischung aus Abfahrtsspektakel und Slalom-Spannung, mit einem Mix aus Show und Ski-Kunst, er rechnet eben mit einem supertollen Ski-Bewerb , der seiner hochtrabenden Bezeichnung alle Ehre macht.

Bei Menschen, die schon öfter Bekanntschaft mit der Superkombi gemacht haben, hält sich die Begeisterung allerdings in Grenzen. „Der Bewerb wird einfach nicht so geschätzt“, weiß Nicole Hosp, eine der fünf Österreicherinnen, die am Freitag in Schladming in eben dieser verschmähten und geschmähten Superkombi an den Start gehen. „Es ist schade, dass dieser Bewerb so wenig Beachtung findet.“

Aber wie soll die Superkombi als Bewerb auch zu einer anerkannten Institution werden, wenn sie praktisch nie stattfindet? Die Damen und Herren haben in diesem Winter in dieser Disziplin jeweils nur ein Rennen ausgetragen, die FIS spart sich inzwischen die kleine Kristallkugel für den Superstar im Spartenbewerb. „Drei Rennen im Jahr sind auch viel zu wenig“, meint der österreichische Damen-Cheftrainer Herbert Mandl, der vor allem in den Zutaten der Kombi die größten Probleme sieht. „Abfahrt und Slalom klaffen weit auseinander“, erklärt Mandl, „es ist für die Mädchen ein enormer Aufwand, diese beiden Disziplinen im Training unter einen Hut zu bringen.“