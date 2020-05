Super Bowl mit rot-weiß-roter Färbung

Super-Bowl-Abend. Harte Männer und schöne Cheerleader, kühles Bier und fette Burger. San Francisco 49ers gegen Baltimore Ravens (Sonntag, 23.15 Uhr/live Puls4). West- gegen Ostküste, kalifornisches Lebensgefühl gegen Schwerindustrie aus Maryland. Amerikanischer geht es kaum. Österreichischer auch nicht.

Nur drei Österreicher haben in der US-Profiliga NFL Karriere gemacht, zwei davon sind untrennbar mit den Städten San Francisco und Baltimore verbunden. Toni Fritsch gewann mit den Dallas Cowboys den Super Bowl.

Auf der Suche nach schussstarken Free-Kickern verschlug es die Talentespäher der NFL-Klubs in den 1970ern in europäische Fußball-Stadien. So auch nach Wien, wo Anton Linhart beim Sportklub und der Vienna meist in der Abwehr ausputzte. Es dauerte nicht lang und der gebürtige Steirer hatte ein Angebot eines Football-Teams in der Tasche.

Zunächst verschlug es Linhart nach New Orleans, von 1974 bis 1978 kickte er schließlich für die Baltimore Colts das lederne Ei Richtung Endzone – und zwar durchaus kräftig und genau. Im Jahr 1976 war der mittlerweile 70-Jährige der erfolgreichste Scorer der Liga.