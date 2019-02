Super Bowl LIII: Tom Brady stellte mehrere Rekorde auf

Breit grinsend trug Brady die Vince-Lombardi-Trophäe nach dem zähen Endspiel persönlich in die Kabine der Patriots. Team-Besitzer Robert Kraft verteilte in den Katakomben Zigarren, die schweren Jungs tanzten zu Hip-Hop-Beats aus einem überdimensionalen Ghettoblaster. "Unsere Verteidigung? Das war unglaublich", lobte Brady seine Teamkollegen nach der Defensivschlacht.

Nur wenige Minuten nach dem Triumph musste sich der 41-Jährige schon wieder der Frage stellen, ob er wirklich wie angekündigt weitermachen will. "Sieh dir das an", antwortete Brady auf der Bühne des imposanten Mercedes-Benz Stadiums und zeigte in Richtung der enthusiastischen Patriots-Fans. "Wie kann dich das nicht motivieren?" Noch ist also kein Ende der Dynastie in Sicht, die Brady gemeinsam mit Coach Bill Belichick begründet hat.