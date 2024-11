"Positiv nervös“: Sturms erster Lokalaugenschein im Monster-Stadion von Dortmund

Vor den 80.000 Fans im Signal Iduna Park hat Ilzer Respekt, „aber wir dürfen uns von dem nicht beeindrucken lassen. Auch nicht von einer der besten Mannschaften Europas, wir müssen unsere Basics abrufen und couragiert an die Aufgabe gehen.“

Als „positiv nervös“ bezeichnet Verteidiger Emanuel Aiwu die Stimmung im Team. „Dafür, dass man vor so einer Kulisse spielen kann, wird man Fußballer.“ Zum Duell mit ÖFB-Teamkollegen Marcel Sabitzer? „Natürlich freut man sich, Landsleute zu treffen, aber dieses Mal sind wir Gegner. Vor 80.000 Fans er noch nie gespielt. "Zumindest 70.000 waren es in Italien, als ich mit Cremonese in Rom spielte.