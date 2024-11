Champions League gegen Sturm: Dortmunds Sabitzer meldet sich fit

Marcel Sabitzer hat sich für die Fußball-Champions-League-Partie gegen Sturm Graz fit gemeldet. „Ich bin guter Dinge, dass es klappen wird“, sagte der Mittelfeldmann von Borussia Dortmund am Tag vor dem Heimspiel gegen Österreichs Meister. Der Steirer musste am Samstag beim 2:1 gegen Leipzig vorzeitig vom Rasen, nachdem die Wade zwickte. Im ausgedünnten Dortmund-Kader will Sabitzer nun die Zähne zusammenbeißen. Für Sturm gab es vom ehemaligen GAK-Nachwuchsspieler nette Worte.