Olympia-Streit: Russlands Sportminister kritisiert Kogler und Co.

Matyzin reagierte damit auf Forderung von Sportministern aus 35 Staaten, die gegen die IOC-Linie sind, Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus unter bestimmten Voraussetzungen die T√ľr zu den Sommerspielen 2024 in Paris wieder zu √∂ffnen. Er warf den westlichen Sportministern vor, sich in die T√§tigkeit unabh√§ngiger Sportverb√§nde einzumischen. "Der Versuch, die Bedingungen zu diktieren f√ľr eine Teilnahme von Sportlern an internationalen Wettk√§mpfen, ist absolut unzul√§ssig", so Matyzin.