Streit mit China: Trump kritisierte die NBA-Trainer

US-Präsident Donald Trump hat Basketball-Trainern im Streit zwischen der NBA und China vorgeworfen, Peking entgegenzukommen. Trump kritisierte Steve Kerr von den Golden State Warriors und Gregg Popovich von den San Antonio Spurs. "Sie sprechen schlecht über die USA. Aber wenn es um China geht, wollen sie nichts Schlechtes sagen", sagte Trump am Mittwoch (Ortszeit) im Weißen Haus.

Trump machte sich über Kerr lustig, der "wie ein kleiner Junge" gewesen sei, als er von Journalisten zu der Situation befragt worden war. "Er konnte nicht einmal die Frage beantworten, er zitterte", sagte Trump und imitierte Kerr: "Oh oh oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht." Popovich habe sich ähnlich verhalten - auch wenn er weniger "verängstigt" gewesen sei. Sowohl Kerr als auch Popovich äußern öffentlich immer wieder Kritik an Trump.