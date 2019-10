Nach Twitter-Eklat: China streicht Übertragung von NBA-Spielen

Die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA sieht sich mit harscher Kritik konfrontiert. Nach einem Pro-Hongkong-Tweet des General Managers der Houston Rockets, Daryl Morey, am Wochenende üben chinesische Sponsoren derzeit massiven Druck auf die Liga aus. Wie Chinas Staatssender CCTV am Dienstag bekannt gab, wurden Live-Übertragungen von zwei NBA-Testspielen in Schanghai und Shenzhen gestrichen.

Morey entschuldigte sich am Montag für seinen Tweet ("Kämpft für die Freiheit. Unterstützt Hongkong."), den er rasch wieder gelöscht hatte. Chinas Basketballverband hatte Houston da schon die Kooperation aufgekündigt, Sponsoren aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt reagierten erbost. Die NBA erklärte daraufhin in einem Statement, Moreys Äußerungen zu bedauern. In der chinesischen Version sagte die Liga, dass sie "extrem enttäuscht" über die "unangebrachten" Worte sei.