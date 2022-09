Straka nach guter Auftaktrunde bei PGA-Turnier im Spitzenfeld

Golfer Sepp Straka hat sich nach einer guten Auftaktrunde bei der Sanderson Farms Championship im Rahmen der PGA Tour ins Spitzenfeld gespielt. Der 29-j├Ąhrige ├ľsterreicher kam am Donnerstag auf dem Par-72-Kurs in Jackson/Mississippi auf 69 Schl├Ąge und war damit im Zwischenranking in den Top 10. Dem geb├╝rtigen Wiener gelang sogar ein Eagle auf dem dritten Loch, dazu f├╝nf Birdies bei vier Bogeys.

Matthias Schwab missgl├╝ckte hingegen der Start, der Steirer kehrte mit einer 75er-Runde (3 ├╝ber Par) ins Klubhaus zur├╝ck und war damit im Ranking weit abgeschlagen.

Lukas Nemecz rangiert bei der Alfred Dunhill Links Championship auf dem Old Course im schottischen St. Andrews nach einer 68er-Auftaktrunde derweil mit vier unter Par auf dem 40. Platz. Nemecz h├Ąlt damit weiter Kurs auf die Spielberechtigung der World-Tour f├╝r die kommende Saison. In F├╝hrung liegt der Franzose Romain Langasque, der mit einer 61 (11 unter Par) den Kurs-Rekord egalisierte.